Германия

Football.ua рассказывает о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Германии-2021/22.

Боруссия не пустила в отрыв Баварию, одолев Арминию, а как сыграли остальные?

Оказывается, Боруссии есть кому забивать и без Холанда

После унизительного разгрома в Амстердаме от Дортмунда ожидали исключительно победы в выездной встрече с Арминией, в игре, в которой сошлись худшая атака и одна из худших оборон лиги. Ситуация усложнялась отсутствием Эрлинга Холанда и ряда игроков основы. По сообщениям немецких СМИ норвежец будет вне игры как минимум до наступления декабря, что является серьезным ударом и вызовом для Марко Розе.

Смотрим на календарь "шмелей" и имеем следующую картину:

- домашняя игра с Ингольштадтом в 1/16 финала Кубка Германии;

- традиционно непростой выезд в Кельн;

- "ответка" с Аяксом в Лиге чемпионов;

- Лейпциг;

- Штутгарт;

- возможно, ключевая игра со Спортингом в ЛЧ;

- Вольфсбург на выезде;

- наконец, возможный пропуск Дер Классикера 4 декабря.

Лишь затем "черно-желтые" трижды сыграют против аутсайдеров чемпионата. Словом, беда, да и только.

Кобель (Хитц, 46) – Аканджи, Понграчич, Хуммельс (Мелони, 88) – М. Вольф, Джан (Витсель, 76), Беллингэм, Т. Азар – Брандт (Рейниер, 76), Ройс – Мален (Тиггес, 66)

Потери Рафы Геррейру и Тома Менье, а также очередной провал Нико Шульца в мясорубке с Аяксом вынудили Марко Розе изменить расстановку, перейдя на игру в 3 центральных защитника. Благо, хотя бы на этой позиции пока что есть из кого выбирать.

Игра получилась трудовой. Боруссия была на голову сильнее, но множество брака при передачах и потерь долгое время откровенно ей мешали. Это касается обеих команд, так что уж первый тайм так точно моментами было смотреть несколько тяжеловато. Очередной "сухой" статистически матч выдал Мален, старавшийся себя проявить, но где-то действовавший невпопад, где-то не демонстрирующий должного взаимопонимания с партнерами. Показательным в этом плане стал эпизод, когда Марко Ройс протащил мяч до штрафной хозяев, ожидая рывок голландца, но тот остановился и Дортмунд упустил потенциально очень опасный момент.

Именно Дони проверил реакцию Штефана Ортеги дальним ударом на первых минутах, а после розыгрыша углового и подачи Торгана Азара пустил мяч над перекладиной из выгодной позиции.

Владея инициативой, "шмели" едва не пропустили идиотский гол. Марин Понграчич завозился с мячом, позволил Зерре обокрасть себя и выйти на свидание с Грегором Кобелем, и чудо гостей, что швейцарец, при посильной помощи своего соотечественника Аканджи, сумел отвести угрозу ценой собственного здоровья. Вратарь BVB стукнулся о штангу и на второй тайм уже не появился, уступив место в рамке Марвину Хитцу.

Вскоре Боруссия заработала пенальти и выбор бьющего несколько удивил – Эмре Джан еще никогда не исполнял одиннадцатиметровый удар в Бундеслиге ни за Баварию, ни за Байер, ни за Дортмунд, но сейчас подошел к "точке" и был точен. До перерыва супершанс упустил Ройс, после прострела Вольфа и сэйва Ортеги не поразивший пустые ворота, но бремя забивания голов взвалил на свои могучие плечи вице-капитан Хуммельс.

Матс поймал мяч на отскоке, с лету отправив игровой снаряд точно под дальнюю штангу.

Но настоящую красоту уже во вторые 45 минут сотворил Джуд Беллингэм. Англичанин каскадом финтов заколдовал защитников и вратаря билефельдцев, "черпачком" перебросив Ортегу. Претендент на звание гола тура не иначе (см. голы тура)! Да, Лаурсен успел выбить мяч из ворот, вот только сделал это уже из-за линии.

Даже в такой игре Боруссия опять не смогла победить без пропущенного гола. Клос реализовал "точку", но не более того. Словом, заслуженная виктория, однако если она будет добыта ценой повреждения основного вратаря, прихрамывавшего после финального свистка, то грош цена таким трем очкам. Дортмунду давно бы стоило задуматься о переменах в медицинском штабе.

Юлиан Нагельсман – Бывшие клубы = 8:1

На прошлой неделе Бавария укатала в газон крепкую Бенфику в Лиссабоне (4:0), отзеркалив сей счет и во встрече с Хоффенхаймом в чемпионате.



Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес (Зюле, 46), Омар Ричардс – Киммих, Забитцер (Толиссо, 76) – Гнабри (Сане, 76), Мюллер (Чупо-Мотинг, 65), Мусиала (Коман, 70) – Левандовски



Бауманн – Акпогума (Раттер, 26), Пош, Гриллич, Крис Ричардс, Раум – Бебу (Адамян, 82), Самассеку (Руди, 57), Гайгер (Штиллер, 83), Бруун Ларсен (Сков, 57) – Крамарич



Ах да, Юлиан Нагельсманн переиграл свой бывший клуб, что также необходимо упомянуть. Хотя, думаем, никаких личных счетов юный специалист сводить не собирался, так, всего лишь бизнес и ничего личного.

Бавария забила дважды уже в первом тайме, так что после перерыва могла выходить на поле на чиле и расслабоне, лишь поддерживая удобный счет. Серж Гнабри со второй попытки вписал свою фамилию в протокол (первый гол немца был отменен из-за нарушения правил), а на исходе получаса игры Роберт Левандовски нанес крутой удар из-за пределов штрафной (см. голы тура).

Нагельсманн провел ряд замен, две из которых позволили "роттен" оживить Альянц Арену еще дважды. Дайоту Упамекано, видимо, понравилось ассистировать товарищам по команде, так как вслед за голевой передачей в Леверкузене туром ранее последовали еще две в матче с зинсхаймцами. Формально две, ибо первая из них получилась, скорее, отскоком от спины француза после попытки выноса Андрея Крамарича (!).

Все в ажуре в мюнхенском королевстве, однако если они так бегут в октябре, то поддержат ли подобную форму весной, когда многие гранды как раз только выходят на пик своей формы?

Гладбах все еще далек от стабильности

После побед над Дортмундом и Вольфсбургом казалось, что коллектив Адди Хюттера постепенно возвращается на привычные рельсы, но так лишь казалось. Поражение от Герты вышло гнетущим и безыдейным.

Шволов – Пекарик, Бойата, Дардаи (Тузар, 80), Платтенхардт – Аскасибар, Сердар (Гехтер, 80) – Рихтер (Маолида, 61), Дарида (Эккеленамп, 61), Миттельштадт – Пентек (Зельке, 74)



Зоммер – Бейер, Эльведи, Бенсебаини – Скалли, Закария, Коне (Херрманн, 74), Нетц (Нойхаус, 46) – Штиндль (Плеа, 46), Эмболо, Хофманн

На счету "жеребцов" всего-то один удар в створ за 90 с лишним минут игры! Такое ощущение, что не назначенный пенальти в ворота берлинцев за якобы фол Миттельштадта на Скалли несколько подкосил гостей.

Неплохие моменты у Гладбаха были, но вот распоряжались они ими весьма бездарно, как, например, на первых минутах, когда Брель Эмболо здорово обыгрался с Ларсом Штиндлем, пробросил мяч себе на ход, но отправил его выше перекладины.

Несколько ударов Плеа и Херрманна просвистели мимо створа, а вот Герта не была столь великодушна по отношению к сопернику, распечатав Яна Зоммера довольно эффектным образом.

Платтенхардт вбросил аут, Рихтер выполнил скидку на Пентека, тот попытался пробить через себя, но мяч отлетел назад к Марко, который нанес причудливый, но точный удар бисиклетой.

Коротко об остальных:

- Тур №9 начался с разгромной победы Майнца над Аугсбургом (4:1). Главными действующими лицами "карнавальщиков" стали Джонатан Буркардт (2+1 по гол+пас) и Карим Онисиво (1+2). "Фуггеры" не претендовали даже на ничью, а свой единственный гол забили уже при счете 0:3. Словом, на малом баварском фронте все также без изменений.

- Фрайбург продолжает приятно удивлять. Уверены, что множество нейтральных болельщиков в тайне симпатизирует симпатичной банде Кристиана Штрайха:) Очередной жертвой стал Вольфсбург. На 27 минуте счет ударом с отскока по центру открыл Филипп Линхарт, а во втором тайме сочный удар в правый угол удался Лукасу Холеру. Шварцвальдская команда пока что идет на третьем месте в Бундеслиге!

- Лейпциг сумел добыть волевую победу над Гройтер Фюртом, хотя вчистую проиграл ему первый тайм и по счету, и по моментам. Ветеран Бундеслиги Бранимир Хргота реализовал свой третий пенальти подряд, но новичок не выдержал удар во второй половине встречи, а "быки" четырежды расписались в воротах "клеверных".

- Байер упустил преимущество во встрече с Кельном в Рейнском дерби (2:2). "Аптекари" забили дважды в первом тайме усилиями Патрика Шика, протолкнувшего мяч в дальний угол после проникающего паса от Муссы Диаби, а через две минуты второй гол провел Карим Беллараби. Кстати, прервалась блестящая серия Флориана Вирца, оформлявшего гол либо ассист в каждом матче Бундеслиги этого сезона. Может, это и стало решающим фактором сей неудачи? Во второй половине встречи "козлы" встали на дыбы, дважды забодав несчастных хозяев благодаря дублю изрядно покрытого нафталином Антони Модеста (фанаты БЛ со стажем, помните его некогда блестящую игру за Кельн несколько лет назад?), причем первое взятие ворот француза вышло весьма курьезным. Джонатан Та пытался прервать навес на Модеста от Йонаса Хектора, но мало того, что не дотянулся до мяча, так еще и неуклюже потерял равновесие, чем позволил своему визави расстрелять фактически пустые ворота. Леверкузен отстает от Баварии и дортмундской Боруссии уже на 5 и 4 очка соответственно, кроме того пропустив на третью строчку сенсационный Фрайбург.

- Штутгарт вырвал ничью у Униона в меньшинстве (1:1). В целом это была игра с минимумом моментов, а оба гола команды забили с трех ударов в створ на двоих. Тайво Авонийи продолжил свои голевые подвиги, открыв счет хлестким ударом из-за штрафной. На 57 минуте Атакан Каразор получил вторую желтую и казалось, что "железные" удержат победу, но не тут-то было. Сработали замены тренера "швабов" Пеллегрино Матараццо – некогда подающий большие надежды Даниэль Дидави ассистировал, а Вахидулла Фагир забил.

- В завершение Бохум сенсационно уделал Айнтрахт (2:0). Ключевым моментом всего матча можно назвать нереализованный пенальти Гонсало Пасиенсией через несколько минут после гола низом Дэнни Блюма. Точку во встрече уже в добавленное время поставил Себастьян Польтер, четче всех сыграв на отскоке.

Интересные факты:

- Майнц одержал самую крупную победу под руководством Бо Свенссона (4:1 с Аугсбургом).

- Только Бавария (16) и Байер (11) забили больше голов в первых таймах, чем Майнц (8).

- Карим Онисиво из Майнца забил свой первый гол в Бундеслиге с 9 мая 2021 года.

- Аугсбург не выиграл в 11-ом выездном матче кряду в чемпионате, что стало новым антирекордом баварского клуба.

- Эмре Джан впервые в своей карьере реализовал пенальти в рамках чемпионата Германии.

- Матс Хуммельс забил свой первый гол в этом сезоне Бундеслиги, тем самым продлив свою забивную серию в турнире до 14 сезонов кряду!

- Бавария забила рекордные 33 мяча в первых девяти турах Бундеслиги.

- Роберт Левандовски поражал ворота Оливера Бауманна чаще, чем любого другого голкипера немецкого чемпионата (18).

- Эмиль Форсберг в минувшую субботу исполнилось 30 лет, а гол в ворота Гройтер Фюрта стал для шведа 30-ым в чемпионате Германии.

- РБ еще никогда не проигрывал повысившемся в классе командам с момента дебюта в первой Бундеслиги.

- Макс Арнольд обогнал Диего Бенальо и стал рекордсменом Вольфсбурга по количеству поединков за клуб в Бундеслиге – 260.

- 19 очков, добытые Фрайбургом в первых девяти турах этого сезона, являются рекордными для сего коллектива.

- Кроме того, коллектив Кристиана Штрайха пока располагает лучшей обороной текущего сезона – 6 мячей.

- Герта провела первый поединок на "ноль" в этом чемпионате, а также до сих пор остается единственной бескомпромиссной командой наряду с Боруссией из Дортмунда (4 победы и 5 поражений, у "шмелей" 7 побед и 2 поражения без единой ничьей).

- Антони Модест во встрече с Байером забил 49-ый и 50-ый мячи за Кельн, став десятым игроком "козлов", добившемся подобного результата.

- Байер добыл наибольшее количество очков на выезде после девяти туров, чем любой другой клуб текущего сезона Бундеслиги.

- Патрик Шик забил свой восьмой гол в этом чемпионате, что стало лучшим показателем для игрока "фармацевтов" после девяти туров со времен Патрика Хелмеса в 2008 году.

- Тайво Авонийи из берлинского Униона забил больше половины голов "железных" в нынешнем сезоне Бундеслиги – 7 из 13.

- Игроки Штутгарта получили уже 142-ую красную карточку в элитном дивизионе чемпионата Германии, что является абсолютным антирекордом.

- Вахидулла Фагир из Штутгарта стал вторым самым молодым автором гола для "швабов" в Бундеслиге после Тимо Вернера.

- Бохум обыгрывал Айнтрахт из Франкфурта чаще, чем любой другой клуб из Бундеслиги (24).

Лучший гол 9 тура:

Роскошный удар с лету от Матса Хуммельса

Техничный Джуд Беллингэм

Роберт Левандовски

Марко Рихтер (Герта)

Расписание матчей 10-го тура Бундеслиги

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Турнирная таблица:

Роман Котляр, Football.ua