Германия

Члены немецкого клуба выразили недовольство действующей сделкой на ежегодном собрании.

На ежегодном собрании членов мюнхенской Баварии фанаты "красных" выразили недовольство спонсорством катарской авиакомпанией.

Дело в том, что поклонники немецкого клуба крайне недовольны многочисленными нарушениями прав человека, а также высоким уровнем коррупции в спорте в Катаре.

Сотрудничество компании и Баварии началось в 2018 году, а сам клуб по этому контракту получает ежегодно 10 млн евро. Соглашение рассчитано до 2023 года. Логотип авиакомпании размещен на рукаве игровой футболки мюнхенцев.

"Катар, принимающий чемпионат мира по футболу в 2022 году, был уличен в массовых нарушениях прав человека. Также в стране зафиксирован высокий уровень коррупции в спорте. Работая с компанией, представляющей такое государство, Бавария активно помогает отвлечь внимание от недовольства местного населения и распространить современный космополитический образ страны", — приводит слова Майкла Отта Kicker.

Майкл Отт — инициатор такого решения, один из членов Баварии. Активист состоит в клубе с 2007 года.

Согласно уставу Баварии, чтобы решение вступило в силу, необходимо 75% голосов от всех членов клуба.