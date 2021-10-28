Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка 1/16 финала Кубка Германии.

В поединке 1/16 финала Кубка Германии мюнхенская Бавария унизительно проиграла менхенгладбахской Боруссии со счетом 0:5.

В составе хозяев поля по дублю оформили Бенсебаини и Эмболо, а еще один мяч в ворота Нойера влетел от Коне уже на второй минуте встречи.

Обзор матча:

Боруссия М — Бавария 5:0

Голы: Коне, 2, Бенсебаини, 15, 21, Эмболо, 51, 58.

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Эльведи, Бейер (Нетц, 53) — Скалли (Херрманн, 69), Закария, Коне, Бенсебаини — Хофманн (Нойхаус, 73), Штиндль (Плеа, 69) — Эмболо (Тюрам, 73).

Бавария: Нойер — Павар, Упамекано (Зюле, 55), Эрнандес, Дэвис (Коман, 55) — Киммих, Горетцка (Толиссо, 64) — Гнабри (Станишич, 67), Мюллер, Сане — Левандовски.

Предупреждения: Закария — Упамекано.