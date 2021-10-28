Германия

Состоялся ряд поединков 1/16 финала Кубка Германии.

Завершился ряд поединков 1/16 финала Кубка Германии, в некоторых из которых были зафиксированы неожиданные результаты.

Безусловно самым эпичным противостоянием данной стадии стал матч между менхенглабхаской Боруссией и Баварией, где команда Юлиана Нагельсманна пропустила пять безответных мячей и вылетела из турнира.

В остальных поединках можно выделить вылет леверкузенского Байера от Карлсруэ, а также победу Бохума над Аугсбургом в серии послематчевых пенальти.

Байер — Карлсруэ 1:2

Голы: Фримпонг, 54 — Суэто, 5, Чой Кенг-Рок, 63.

Бохум — Аугсбург 2:2 (по пенальти 5:4)

Голы: Пантович, 12, 53 — Оксфорд, 55, Варгас, 58.

Берлинский Унион лишь в дополнительном времени смог забить решающий гол в противостоянии против Мангейма, а Ганновер спокойной обыграл Фортуну. В то же время Штутгарт уступил приехавшему в гости Кельну.

Мангейм - Унион 1:3

Голы: Россипал, 4 — Беренс, 18, 118, Авоньи, 95.

Ганновер — Фортуна 3:0

Голы: Керк, 30, Байер, 90+2, 90+5.

Штутгарт — Кельн 0:2

Голы: Модест, 22, 77.

Динамо Дрезден — Санкт-Паули 2:3

Голы: Дафернер, 66, Цирайс, 73 (автогол) — Пакарада, 63, Диттген, 72, Бохтманн, 101.

Регенсбург — Ганза 3:3 (по пенальти 2:4)

Голы: Сингх, 71, Шарц, 90+1, Брайткройц, 101 — Ридель, 9, Мамба, 56, Брейер, 120+1.