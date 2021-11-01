Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Аугсбург в рамках десятого тура немецкой Бундеслиги сумел продвинуться вверх по турнирной таблице из зоны вылета, по итогам очного противостояния приблизившись по набранным очкам ко Штутгарту.

Швабы первыми открыли счет в гостевом поединке, но затем соперники сумели отыграться еще до перерыва, а уже во втором тайме команда Маркуса Вайнцирля сумела довершить начатое (4:1).

Обзор матча:

Аугсбург — Штутгарт 4:1

Голы: Оксфорд, 30, Гауэлеу, 52, Нидерлехнер, 72, Финнбогасон, 81 — Фюрлих, 7

Аугсбург: Гикевич — Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Педерсен (Фрамбергер, 85) — Калиджури (Хан, 61), Майер (Дорш, 69), Штробль (Груэсо, 61), Варгас (Нидерлехнер, 69) — Финнбогасон — Зекери.

Штутгарт: Бредлов — Антон, Ито (Штенцель, 67), Кемпф (Мола, 39) — Фюрлих (Кулибали, 23), Дидави (Ферстер, 46), Эндо, Соса, Мангаля, Климович (Фагир, 67) — Аль-Гаддиуи.

Предупреждения: Гауэлеу, Калиджури, Груэсо — Дидави, Кулибали, Аль-Гаддиуи, Форстер.