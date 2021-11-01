Германия

Footbal.ua подвел итоги очередного уик-энда в немецкой Бундеслиге.

Дортмунд в очередной раз победил без Холанда, Бавария разнесла крепкий Унион, и обсуждение других событий очередного тура чемпионата Германии.

Бавария отыгралась на Унионе за унижение в кубке

Баварский бульдозер был уничтожен в кубковой встрече с гладбахской Боруссией на неделе. Любопытно, что последний раз пять мячей "роттен" также пропускали от команды Адди Хюттера. В ноябре 2019 года его Айнтрахт разнес депрессивный коллектив Нико Ковача 5:1, что послужило катализатором для увольнения хорватского специалиста. Круг замкнулся. Униону не повезло, так как увесистая оплеуха от "жеребцов" заметно разозлила действующего чемпиона.

Нойер — Станишич (Павар, 68), Зюле, Эрнандес (Упамекано, 68), Дэвис — Киммих, Толиссо (Забитцер, 68) — Коман (Гнабри, 80), Мюллер, Сане (Мусиала, 62) — Левандовски

"Железные" не сильно уступили сопернику по статистике, однако сказалась несоизмеримая разница в классе. К 35 минуте счет был 3:0 в пользу гостей Альте Ферстерай. Левандовски сначала реализовал пенальти, затем он же оформил дубль после розыгрыша штрафного, а на десерт Лерою Сане выдали передачу прямиком на пустые ворота.

Голы Гиссельмана и Райерсона позволили лишь сократить отставание, так как Бавария забила еще дважды. Настоящий перформанс выдал Томас Мюллер. "Раумдойтер" оформил хет-трик из ассистов, а также забил сам, четким движение качнув Робина Кнохе и зарядив в дальний угол ворот Люте.

"Волки" закусали "фармацевтов"

Как мы не раз писали, назначение Марка ван Боммеля главным тренером Вольфсбурга изначально смотрелось достаточно странно. За плечами легендарного игрока был лишь один серьезный опыт работы — в ПСВ, где он едва не привел эйндховенцев к золотым медалям Эредивизи.

Голландцу не повезло, так как на тот момент в Голландии начал свою доминацию великолепный Аякс Эрика тен Хага, так что шансов на титул было минимум. Удержать "волков" на высоких позициях после ухода Оливера Гласнера, возродившего команду из промышленного немецкого городка, было невероятно тяжело любому наставнику, что уж говорить о неопытном ван Боммеле.

После хорошего старта "заводские" попали в объятия тяжелого календаря и посыпались. Вдумайтесь только, последняя победа Вольфсбурга до отчетной игры с Леверкузеном была датирована 11 сентября, после чего последовали одна ничья (Франкфурт) и сразу четыре поражения (Хоффенхайм, Боруссия М, Унион, Фрайбург). То есть, уступили практически всем командам верхней половины таблицы. Последней каплей стали выступления в Лиге чемпионов.

На экваторе группового этапа главного еврокубка "волки" имеют в активе лишь два пунка, а поражение от Зальцбурга (1:3) вышло чуть ли не в одну калитку, короче говоря, невыход из квартета с австрийским филиалом Ред Булла, Севильей и кризисным Лиллем можно будет назвать провалом. 0:2 от Фрайбурга переполнили чашу терпения руководства, в итоге уволившего Марка ван Боммеля и назначившего на пост главного Флориана Кофельдта.

Этот наставник известен по бременскому Вердеру, при котором "музыканты" в прошлом сезоне свалились во вторую Бундеслигу. Пока достаточно сложно судить, стоит ли оценивать потенциал и силу сего специалиста по двум последним кампаниям, когда великий клуб с крепко сбитым составом боролся за выживание, когда бременцам не хватило одного очка для попадания в Лигу Европы УЕФА. Словом, поживем-увидим. Пока что стоит признать, что дебют у Кофельдта вышел вполне удачным.

Градецки — Та, Тапсоба, Хинкапи (Паулиньо, 54) — Фримпонг, Паласиос (Андрих, 69), Демирбай, Баккер (Синкгравен, 83) — Адли (Амири, 69), Вирц — Аларио

Кастельс — Р. Баку (Ф. Нмеча, 80), Лакруа, Брукс, Штеффен (Отавио, 46) — Вранкс, Гилавоги, Арнольд — Филипп (Лукебакио, 46), Л. Нмеча (Гинчек, 90+2), Герхардт (Мбабу, 69)

Самый сок в этой встрече начался во втором тайме. Гол Лукаса Нмечи на 48 минуте несколько оживил игру. Практически тут же гости могли забивать еще, но Градецки удалось отбить непростой удар от автора забитого мяча, но "волки" все же добились своего. Макс Арнольд расстрелял ворота после заблокированного удара и рикошета, тем самым поставив хозяев Бай-Арены в весьма неудобное положение.

Байер несколько поддавил гостей, но большинство ударов по воротам Куна Кастельса были не опасными, о чем красноречивее всего свидетельствует статистика — 12 (1) — 13 (8).

В концовке у подопечных Херардо Сеоане появилась возможность размочить унылые нули рядом с эмблемой клуба на табло, когда Максенс Лакруа откровенно помешал забить Лукасу Аларио, но прямая красная французу, пожалуй, перебор. Могли ограничиться и желтой. Аларио, к слову, пенальти не реализовал, так его выстрел парировал Кастельс. Короче говоря, "волки" понравились по этой встрече, однако делать выводы о работе Флориана Кофельдта у руля новой команды мы будем хотя бы ближе к середине второго круга.

Великолепная неделя Торгана Азара

Боруссия на классе разделалась с Кельном на своем поле (2:0). "Козлики" оказали фавориту достойное сопротивление, и вполне могли претендовать на очки.

Кобель — Аканджи, Хуммельс, Понграчич (Тиггес, 58) — Менье, Беллингэм, Витсель, М. Вольф (Пасслак, 70) — Брандт (Кнауфф, 87), Ройс — Т. Азар (Мален, 58)

У банды Штефена Баумгарта был и не засчитанный гол (Марк Ут забил рукой далеко не Бога), и ряд других ситуаций, например, на 20 минуте, когда Ондрей Дуда едва не воспользовался выходом из ворот кипера "шмелей", и не закинул игровой снаряд ему за шиворот, но мяч упорно не хотел залетать в ворота Грегора Кобеля, наконец-то проведшего матч на ноль в этом сезоне Бундеслиги! Вы только вдумайтесь в эти цифры.

Перед самым перерывом очередное гениальное решение выдал Беллингэм. Джуд выполнил просто идеальный навес прямо на голову Торгану Азару, отправившего мяч в нижний ближний угол. Да уж, ударная неделька получилась у бельгийского вингера. Сначала решающий дубль в кубковом матче с Ингольштадтом (2:0), затем победный гол Кельну. Такой Торган Азар нам нужен!

Во второй половине встречи Антони Модест и Ко пытались отыграться, но тщетно, а Боруссия положила еще один. Дебютным голом за дортмундцев на взрослом уровне отметился "кантенарос" Штефан Тиггес, для которого это взятие ворот может значить куда больше в долгосрочной перспективе, чем кажется.

Юный форвард долгое время не мог поразить ворота соперников "шмелей", и вот оно, свершилось! Ах да, мы упомянули убойную неделю Азара, но не стоит забывать и о не менее крутых выступлениях Юлиана Брандта. В Кубке Германии именно на его счету две голевых на бельгийца, а также третий ассист за пять дней на Тиггеса. И такой Юлиан нам тоже нужен!

Словом, трудовая победа ребят Марко Розе.

Коротко об остальных:

- Хоффенхайм спокойно обыграл Герту в матче-открытия 10 тура. После первого тайма игру можно было заканчивать. После прострела Скова и грамотного пропуска мяча от Бебу Андрей Крамарич открыл счет, а вскоре второй гол провел Себастьян Руди, расстрелявший ворота после рикошета от штанги после удара Скова. Нынешний наставник берлинцев Пал Дардаи добыл всего одно очко в семи выездах в Зинсхайм (1 ничья и 6 поражений).

- Гройтер Фюрт установил новый антирекорд в истории элитного дивизиона чемпионата Германии. "Клеверные" набрали лишь очко после 10 туров и имеют разницу мячей "-20" на этом отрезке сезона. Неудивительно, ибо если новичок забивает такие автоголы, как в эпизоде с первым забитым голом, или пропускает в ближний после подачи с углового, то на что вообще можно претендовать в элите?! В какой-то момент Гройтер даже сократил отставание в счете, но уверенно реализованный пенальти Винченцо Грифо поставил эффектную точку в матче.

- Майнц справился с Арминией из Билефельда (2:1). Команды обменялись голами в первом тайме, а на 69 минуте защитник "синих" завозился с мячом, позволив обогнать себя Джонатану Буркардту, выскочить один на один и четко отправить мяч мимо опешившего голкипера соперника.

- Айнтрахт вырвал ничью у Лейпцига в компенсированное ко второму тайму время. На 35 минуте "Юрари" Поульсен грамотно поймал мяч на отскоке, а на 89 минуте Эмиль Форсберг ударил по гостевым трибунам из выгодной позиции. Франкфуртцы наказали "быков" через несколько минут. Филип Костич выполнил точную подачу со штрафного, которую головой под перекладину отправил бразилец Тута. Последний раз центрбек "орлов" отличался забитым мячом еще в сезоне-2019/20 во времена выступлений за бельгийский Кортрейк.

- Наконец-то победил Аугсбург! "Фуггеры" разнесли Штутгарт со счетом 4:1 и сделали шаг в сторону выхода из зоны вылета.

- Гладбахская Боруссия закрепила кубковый успех на неделе домашней победой над Бохумом. Алассан Плеа и Йонас Хофманн отметились забитыми мячами еще в первом тайме, рурцы сократили отставание после классного удара со штрафного Дэни Блюма (см. голы тура), но на большее не сподобились.

Интересные факты:

- Андрей Крамарич забил 8 из 19 голов Хоффенхайма в этом сезоне.

- Себастьян Руди забил два мяча в 10 турах, больше на этом этапе чемпионата Германии у него не было никогда.

- Боруссия Дортмунд выиграла все матчи в этом сезоне, в которых вела в счете до перерыва.

- Доди Лукебакио из Вольфсбурга сыграл свой 100-ый поединок в Бундеслиге.

- Все три мяча в этом розыгрыше чемпионата Германии Лукас Нмеча из Вольфсбурга забил в выездных поединках.

- Максимилиан Арнольд забивает в 10 сезонах Бундеслиги кряду.

- Бавария забивала хотя бы один мяч в 57 поединках немецкого чемпионата подряд.

- Унион проиграл домашнюю встречу в Бундеслиге впервые с 19 сентября 2019 года!

- 22 очка Фрайбурга после десяти туров являются рекордными для клуба.

- Гройтер Фюрт забил три автогола в этом сезоне. Больше, чем у любого другого клуба в чемпионате.

- Капитану сборной Германии до 21 гола Джонатану Буркардту из Майна требуется в среднем 92 минуты для того, чтобы забить в этом сезоне во всех турнирах. Не пора ли сему пареньку в основную сборную "бундестим", а, герр Флик?

- Майнц набирает в среднем 1,63 очка под руководством Бо Свенссона в Бундеслиге. Датский наставник опережает по этому показателю таких китов, как Юргена Клоппа (1,51) и Томаса Тухеля (1,43).

- Только мюнхенская Бавария (21) и Байер Леверкузен (13) забили больше голов в первом тайме в Бундеслиге в этом сезоне, чем Майнц (девять).

- Прямо сейчас безвыигрышная серия Лейпцига в выездных матчах насчитывает восемь поединков.

Лучший гол 10 тура

Кингсли Коман

Йонас Хофманн (Боруссия М)

Дэни Блюм из Бохума, забивший крутой гол со штрафного

Символическая сборная 10 тура

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

По мотивам вылета Баварии из Кубка Германии:

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Бавария 10 8 1 1 38 10 28 25 2 Боруссия Дортмунд 10 8 0 2 27 15 12 24 3 Фрайбург 10 6 4 0 17 7 10 22 4 Байер 10 5 2 3 23 16 7 17 5 Майнц 10 5 1 4 14 10 4 16 6 Унион Берлин 10 4 4 2 15 15 0 16 7 Вольфсбург 10 5 1 4 11 12 -1 16 8 РБ Лейпциг 10 4 3 3 21 10 11 15 9 Хоффенхайм 10 4 2 4 19 15 4 14 10 Боруссия Менхенгладбах 10 4 2 4 12 13 -1 14 11 Кельн 10 3 4 3 15 18 -3 13 12 Герта 10 4 0 6 11 23 -12 12 13 Штутгарт 10 2 4 4 15 19 -4 10 14 Бохум 10 3 1 6 8 18 -10 10 15 Айнтрахт Франкфурт 10 1 6 3 10 15 -5 9 16 Аугсбург 10 2 3 5 9 19 -10 9 17 Арминия 10 0 5 5 6 16 -10 5 18 Гройтер Фюрт 10 0 1 9 7 27 -20 1

Роман Котляр, Football.ua