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Бывший генеральный директор Баварии высказался о форме Роберта Левандовски.

Бывший генеральный директор мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказался о Левандовски, который претендует на завоевание Золотого мяча.

Экс-функционер считает, что его победа может компенсировать полякам нехватку трофеев.

"Надеюсь, Левандовски победит. Увы, Польша не так сильна для этого, как Италия. Это не идет на пользу самому Роберту, но он может все это компенсировать своей победой", — считает Румменигге.

Также немец высказался о нападающем Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

"Роналду постоянно забивает, хотя ему почти 37 лет. Он в невероятной физической форме, я собственными глазами это видел. Когда я был на базе Ювентуса, то столкнулся с ним в раздевалке. Я увидел его мышцы — он был как 22-летний", — приводит слова Румменигге Sportbild.

Ранее Румменигге высказался о Киммихе, который отказался от вакцинации.