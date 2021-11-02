Германия

Вашему вниманию видео лучший голов октября Бундеслиги.

Октябрь подарил много незабываемых матчей Бундеслиги. Второй месяц осени подарил любителям футбола как разгромные результаты, так и неожиданные — такие как поражения Баварии от Боруссии М в Кубке Германии и от Айнтрахта Ф в чемпионате.

Официальный канал Бундеслиги в YouTube представляет подборку лучших голов, забитых в октябре.

В эту подборку попали сразу 4 мяча Баварии, 3 из которых забил Роберт Левандовски, а еще один мяч на счету Кингсли Комана.

Представляем Вашему вниманию материал с итогами 10-го тура Бундеслиги