Германия

Футболисты мюнхенцев вылечились от коронавируса.

Защитники Никлас Зюле и Йосип Станишич приступили к тренировкам Баварии в общей группе, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Зюле и Станишич пропустили последние матчи Баварии из-за коронавируса. Теперь футболисты сдали негативные тесты и вернулись к работе с командой.

На данный момент на самоизоляции в стане "красных" из-за болезни находятся полузащитник Йосуа Киммих и нападающий Эрик Максим Чупо-Мотинг.

Ранее сообщалось, что Серж Гнабри и Джамал Мусиала вакцинировались от коронавируса после угроз о невыплате зарплаты.