Германия

Сегодня положительные тесты сдали еще два футболиста немецкого клуба.

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик сообщил, что несколько невакцинированных игроков мюнхенской Баварии склоняются к вакцинации.

"Киммих невиновен в том, что большое количество игроков Баварии заразились коронавирусом. Я уже говорил с ним и думаю, что он склоняется к вакцинации. Он профессионал и умеет принимать правильные решения, но в последнее время на многих влияют внешние факторы. Он не согласиться делать прививку из-за давления, но он может сделать это из-за собственных убеждений", — приводит слова Флика журналист Тоби Альтшаффль в своем твиттере.

Также немецкий специалист заявил, что два игрока Баварии Серж Гнабри и Джамал Мусиала уже вакцинировались. Это произошло после того, как Бавария пообещала не выплачивать непривитым игрокам зарплату за период карантина.

Ранее сообщалось, что Чупо-Мотинг и Киммих, которые также присутствуют в списке невакцинированных игроков, заразились коронавирусом.