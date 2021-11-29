Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Кельн — Боруссия Менхенгладбах, Getty Images
29 ноября 2021, 10:15
Кельн и менхенгладбахская Боруссия в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги сумели провести поединок с большим количеством забитых мячей, однако хозяева в плане реализации существенно превзошли своих оппоннетов.
Обзор матча:
Кельн — Боруссия Менхенгладбах 4:1
Голы: Любичич, 55, Ут, 77, Дуда, 78, Андерссон, 90+1 — Хофманн, 74
Кельн: Швабе — Шмитц, Килиан, Чихос, Хектор (Шиндлер, 51) — Схири (Тильманн, 82), Озджан — Любичич (Шауб, 82), Дуда, Кайнц (Ут, 70) — Модест (Андерссон, 70).
Боруссия Менхенгладбах: Зоммер — Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Херрманн (Лайнер, 81), Закария, Коне (Нойхаус, 66), Скалли (Нетц, 81) — Штиндль (Тюрам, 66), Хофманн — Плеа.
Предупреждения: Дуда — Зоммер, Закария, Тюрам.