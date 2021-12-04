Германия

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Бундеслиги.

Бавария в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Германии пожалует в гости к Боруссии Д.

Боруссия Д — Бавария

Суббота, 4 ноября, 19:30. Стадион Сигнал Идуна Парк, Дортмунд. Трансляция — на телеканале Setanta Sports.

Боруссия Д к данному отрезку чемпионата Германии остается единственной командой лиги, которая в состоянии навязывать борьбу действующему чемпиону — Баварии. Как это и бывало ранее, огромный вес в борьбе за золотые медали имели личные встречи между дортмундцами и мюнхенцами. Для "шмелей" очень важно как минимум не проиграть.

Бавария, в свою очередь, учитывая кадровое превосходство над соперниками по Бундеслиге даже в случае осечки в отчетной игре будет считаться фаворитом на чемпионские медали. Для Юлиана Нагельсманна важно с первого сезона продемонстрировать свой высокий уровень не только с точки зрения игрового рисунка, но и в разрезе результата.

Последние игры Баварии не вселяют страх в соперников, как это было в начале сезона. Победы с минимальным преимуществом в счете над Фрайбургом, Арминией и Динамо Киев, а также поражение от Аугсбурга — не самые привычные результаты для "мюнхенской машины".

Боруссия Д, к слову, подходит к матчу уже вылетев из Лиги чемпионов. "Шмели" пропустили вперед лиссабонский Спортинг и сыграют в Лиге Европы, а потому особого значения матчу против Бешикташа среди следующей недели могут не придавать. Бавария также не обременена турнирными задачами в Лиге чемпионов — первое место уже гарантировано.

Статистика личных встреч в данном противостоянии всецело на стороне Баварии. В последних пяти играх было зафиксировано пять побед мюнхенцев. Как правило, игры между этими командами получаются довольно результативными.

Что касается кадровой ситуации, то у обеих команд достаточно потерь. Азар, Рейна и Беллингэм очень важны для дортмундцев, но вряд ли их стоит ждать в отчетной игре. У Баварии, вероятно, не будет Киммиха, а вот Горецка успевает восстановиться.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Мукоко, Шмельцер, Морей — Забитцер, Сарр, Станишич

Под вопросом: Азар, Рейна, Беллингэм — Ньянзу, Горецка, Киммих, Чупо-Мотинг

Интересные факты:

Боруссия Дортмунд выиграла последние 11 домашних матчей (Бундеслига).



Боруссия Дортмунд забила более 2,5 голов в последних 16 играх (Бундеслига).



Боруссия Дортмунд забивала не менее 2 голов в последних 11 домашних матчах (Бундеслига).



Бавария выиграла последние 6 матчей против Боруссии Дортмунд во всех соревнованиях.



Бавария забила не менее 2 голов в 13 из последних 15 матчей против Боруссии Дортмунд во всех турнирах.



Было забито более 2,5 голов в 8 из последних 9 выездных матчей (Бундеслига) Баварии.