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Боруссия Д - Бавария, getty images
04 декабря 2021, 23:20
Бавария одержала победу над дортмундской Боруссией со счетом 3:2 в матче четырнадцатого тура чемпионата Германии.
Мюнхенцы пропустили первыми уже на пятой минуте, но смогли забить дважды. Холанд вновь восстановил паритет в начале второго тайма, но Левандовски ударом с пенальти принес своей команде три очка.
Обзор матча:
Боруссия Д – Бавария 2:3
Голы: Брандт, 5, Холанд, 48 – Левандовски, 9, 77 (пен.), Коман, 44.
Боруссия Д: Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Шульц, 82) – Джан, Дауд (Мален, 60) – Брандт (Вольф, 70), Ройс, Беллингем – Холанд (Тиггес, 82).
Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес (Зюле, 74), Дэвис – Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо –Коман (Ньянзу, 88), Мюллер, Сане (Гнабри, 65) – Левандовски.
Предупреждения: Джан, Беллингем – Левандовски, Упамекано.
Удаление: Розе, 78 (второе предупреждение).