Германия

Специалист вернулся работать в Германию.

Новый тренер РБ Лейпциг Доменико Тедеско поделился эмоциями от подписания контракта с клубом.

"Я очень рад, что пришел в такой клуб. Очень жду начала матчей, ну а первые впечатления от команды — положительные. Тут встречается имя Юлиана Нагельсманна. У нас с ним схожие взгляды. Мне так же важны эмоции на футбольном поле и многие другие составляющие.

Лейпциг – инновационная организация с огромным потенциалом. До пандемии местный стадион всегда был полон. Это признак того, что людей сюда тянет. Я бы поставил им за это 10 баллов из 10 возможных", — признался специалист.

Напомним, Тедеско заменил на посту главного тренера РБ Джесси Марша, который не сумел добиться с командой положительных результатов.

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