Полузащитнику Боруссии М предстоит операция.
Йонас Хоффманн, Getty Images
13 декабря 2021, 17:13
Боруссия из Менхенгладбаха не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров Йонаса Хоффманна в нынешнем году — сообщил официальный сайт клуба.
Полузащитнику сделают операцию на колене 14 декабря, после чего он пропустит матчи Бундеслиги против Айнтрахта 15 декабря и Хоффенхайма 18 декабря.
Успеет ли он восстановиться к первому матчу после зимней паузы 7 января против Баварии, пока не сообщается.
Хоффманн является лучшим бомбардиром команды в чемпионате: 7 голов в 14-ти матчах. Также он провел 7 матчей в отборе на ЧМ-2022 и забил 2 мяча за сборную Германии.
Боруссия М занимает 13-е место в чемпионате Германии после 15-ти туров.