Германия

Полузащитнику Боруссии М предстоит операция.

Боруссия из Менхенгладбаха не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров Йонаса Хоффманна в нынешнем году — сообщил официальный сайт клуба.

Полузащитнику сделают операцию на колене 14 декабря, после чего он пропустит матчи Бундеслиги против Айнтрахта 15 декабря и Хоффенхайма 18 декабря.

Успеет ли он восстановиться к первому матчу после зимней паузы 7 января против Баварии, пока не сообщается.

Хоффманн является лучшим бомбардиром команды в чемпионате: 7 голов в 14-ти матчах. Также он провел 7 матчей в отборе на ЧМ-2022 и забил 2 мяча за сборную Германии.

Боруссия М занимает 13-е место в чемпионате Германии после 15-ти туров.