Германия

Шведский футболист покинул поле уже на седьмой минуте матча против Арминии.

Полузащитник Лейпцига Эмиль Форсберг получил повреждение в матче 17 тура немецкой Бундеслиги против Арминии (0:2). Об этом сообщает пресс-служба "быков".

Шведский футболист вышел в стартовом составе, но уже на седьмой минуте был вынужден его покинуть из-за травмы.

По итогам медицинского обследования стало известно, что у Эмиля повреждение мышцы в области тазобедренного сустава. На восстановление ему понадобится около восьми недель.

В нынешнем сезоне Форсьберг провел 25 поединков, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.