Шведский футболист покинул поле уже на седьмой минуте матча против Арминии.
Эмиль Форсберг, Getty Images
20 декабря 2021, 00:59
Полузащитник Лейпцига Эмиль Форсберг получил повреждение в матче 17 тура немецкой Бундеслиги против Арминии (0:2). Об этом сообщает пресс-служба "быков".
Шведский футболист вышел в стартовом составе, но уже на седьмой минуте был вынужден его покинуть из-за травмы.
По итогам медицинского обследования стало известно, что у Эмиля повреждение мышцы в области тазобедренного сустава. На восстановление ему понадобится около восьми недель.
В нынешнем сезоне Форсьберг провел 25 поединков, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.