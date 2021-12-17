Германия

Футболисту уже ищут новый клуб.

Полузащитник немецкого Лейпцига Илайш Мориба может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

В немецком клубе не рассчитывают на 18-летнего хавбека и уже занялись поиском для него нового клуба.

Отмечается, что Лейпцига намерен заработать на футболисте, так как летом приобрел его у Барселоны за 16+6 миллионов евро.

В текущем сезоне Мориба являлся резервистом команды. Он провел на поле лишь 100 минут, выходя в шести поединках.

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