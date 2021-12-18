Германия

Состоялись поединки 17 тура немецкого чемпионата.

Завершились все сегодняшние поединки в рамках 17 тура немецкой Бундеслиги.

В первой игре менхенгладбахская Боруссия в гостях упустила победу над Хоффенхаймом. Матч закончился со счетом 1:1. В составе "жеребят" забил Эмболо в первом тайме, но на 91 минуте Акпогума сравнял цифры на табло. Хоффенхайм набрал 28 очков и остается четвертым в чемпионате, а у Боруссии М — 19 баллов и 13 строчка.

Хоффенхайм — Боруссия М 1:1

Голы: Акпогума, 90+1 — Эмболо, 35.

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Гриллич, Фогт — Гайтер, Штиллер (Баумгартнер, 62) — Кадержабек (Акпогума, 87), Раум — Рюттер, Крамарич, Даббур (Бебу, 46).

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Бенсебаини, Скаппи — Крамер, Закария — Херрманн, Штиндль, Тюрам (Нетц, 73) — Эмболо (Плеа, 88).

Предупреждения: Кадержабек, Гайтер — Бенсебаини, Лайнер.

Во второй встрече Лейпциг на своем поле уступил Арминии со счетом 0:2. Победу одному из аутсайдеров чемпионата принесли забитые мячи в исполнении Серры и Окугавы, при этом второй гол был забит уже в меньшинстве после удаления Клоса на 70 минуте. Арминия одержала третью победу в сезоне и набрала 16 очков, но пока лишь 17 место в чемпионате, а у Лейпцига 22 балла и девятая строчка.

Лейпциг — Арминия 0:2

Голы: Серра, 57, Окугава, 75.

Лейпциг: Гулачи — Хенрихс, Орбан (Броббей, 87), Гвардиол — Мукиэле (Симакан, 65), Собослаи, Кампль (Айдара, 65), Анхелиньо — Форсберг (Адамс, 7) — Андре Силва, Нкунку.

Арминия: Капино — Бруннер, Пипер, Нильсен, Андраде — Виммер (Ласм, 71), Окугава, Шепф — Василиадис (Кунце, 58) — Серра (Клос, 58), Крюгер (Де Медина, 90).

Предупреждения: Андраде, Кунце.

Удаление: Клос.

В еще двух поединках Айнтрахт и берлинский Унион одержали минимальные победы над Майнцем и Бохумом соответственно. Оба поединка закончились со счетом 1:0.

Айнтрахт — Майнц 1:0

Гол: Линдстрем, 35.

Айнтрахт: Трапп — Хинтеррегер, Хасебе, Ндика — Чендлер, Роде (Хрустич, 56), Соу, Костич — Линдстрем (Ахе, 72), Камада (Ильзанкер, 86) — Борре (Пасиенсия, 85).

Майнц: Центнер — Белль (Ингвартсен, 77), Хак (Штогер, 64), Ниакате — Видмер (Бросински, 82), Баррейро (Боэтиус, 46), Штах, Ли Джэ Сон (Тауэр, 64), Карикол — Буркардт, Онисиво.

Предупреждение: Карикол.

Бохум — Унион 0:1

Гол: Крузе, 16.

Бохум: Риманн — Стафилидис (Бокхорн, 60), Машович, Ляйтш, Соарес — Остерхаге (Новотны, 75), Лосила, Реджбечай — Антви-Аджей (Ганвоула, 75), Пантович, Польтер.

Унион: Люте — Йеккель, Кнохе, Фридрих — Триммель (Рьерсон, 76), Хедира (Мовальд, 90), Премель, Ощипка — Крузе (Фогльзаммер, 76) — Беккер (Харагути, 64), Авоньи (Беренс, 64).

Предупреждения: Машович, Соарес.

Напоследок была одна ничья без забитых мячей в матче между Гройтер Фюрт и Аугсбургом. После этого тура у Аугсбурга 18 очков и 14 место, а у Гройтер Фюрт 5 баллов и последняя, 18 строчка.

Гройтер Фюрт — Аугсбург 0:0

Гройтер Фюрт: Бурхерт — Майерхефер, Грисбекк, Бауэр, Виллемс — Сегин, Кристиансен, Тилльман (Дудзяк, 71) — Левелинг, Хргота (Абиама, 82), Нильсен.

Аугсбург: Гикиевич — Гумны, Оксфорд, Гоувелееув, Бордуши — Калиджури (Саренрен-Базее, 73), Маер, Дорш, Педерсен (Варгас, 46) — Хан (Грегорич, 59), Зекири (Кордова, 59).

Предупреждения: Виллемс, Абиама — Калиджури, Оксфорд, Бордуши.