Германия

Хавбек справился с проблемами со здоровьем.

Полузащитник Йосуа Киммих вылечился от коронавируса и возникших проблем с легкими, сообщает издание Bild.

Киммих сдал положительный тест на коронавирус в конце ноября и с тех пор находился в лазарете. Теперь немецкий хавбек готов вернуться к тренировкам команды, которые возобновятся 2 января.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красных", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Киммих решил вакцинироваться после осложнений из-за болезни.