Хавбек справился с проблемами со здоровьем.
Йосуа Киммих, Getty Images
23 декабря 2021, 18:53
Полузащитник Йосуа Киммих вылечился от коронавируса и возникших проблем с легкими, сообщает издание Bild.
Киммих сдал положительный тест на коронавирус в конце ноября и с тех пор находился в лазарете. Теперь немецкий хавбек готов вернуться к тренировкам команды, которые возобновятся 2 января.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красных", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Киммих решил вакцинироваться после осложнений из-за болезни.