Германия

Немецкий футболист сумел преодолеть свои сомнения.

Полузащитник мюнхенской Баварии и сборной Германии Йосуа Киммих принял решение вакцинироваться от коронавируса.

Футболист долгое время отказывался от вакцинации, заявляя о большом количестве рисков, а также выражая сомнения в долгосрочности действия препаратов.

Тем не менее, сегодня Киммих заявил о том, что принял решение сделать прививку, несмотря на свои опасения.

"Мне очень тяжело было преодолеть свои страхи и сомнения, поэтому я так долго не мог решиться. Теперь все в порядке", — сказал немец в комментарии ZDF.

Напомним, ранее Киммих выбыл до конца года по причине осложнений, которые последовали после заболевания коронавирусом.