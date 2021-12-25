Германия

Мюнхенцы договорились о трансфере вингера.

Нападающий Лидса Рафинья может стать игроком Баварии в зимнее трансферное окно, сообщает TNT Sports.

Бавария согласовала трансфер Рафиньи и может оформить его в ближайшее время. Ожидается, что сумма трансфера составит около 50 миллионов евро.

Рафинья присоединился к Лидсу в октябре 2020-го из Ренна за 18,6 млн евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 16 поединков в футболке "павлинов", отличившись восемью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Бавария возобновила переговоры по новому контракту с нападающим Кингсли Команом.