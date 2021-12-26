Германия

Хавбек мюнхенского клуба рассказал о своих фаворитах на победу в Лиге чемпионов.

Полузащитник мюнхенской Баварии и сборной Германии Лерой Сане высказался о своих фаворитах на победу в Лиге чемпионов.

Футболист не скрывает, что его команда — один из фаворитов на победу в турнире.

"Мы не намерены кого-либо подпускать к себе в чемпионате Германии. Конечно, мы рассчитываем на победу. Что касается Лиги чемпионов, то в этом турнире решающую роль может сыграть малейшая деталь в день матча.

Я считаю, что наша команда в числе сильнейших наряду с Манчестер Сити, Ливерпулем и Челси. Я еще не выигрывал этот турнир, поэтому особенно мотивирован", — сказал Сане в интервью Bild.

Напомним, Бавария сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с РБ Зальцбург.

Поединки состоятся 16 февраля на поле австрийцев, а ответный матч в Германии будет сыгран 8 марта.