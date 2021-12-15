Италия

Команду Аллегри ждет усиление в следующем туре чемпионата.

В поединке 18-го тура Серии А главный тренер Ювентуса Массисилиано Аллегри сможет рассчитывать на Вестона Маккенни и Деяна Кулусевски — сообщает Football Italia.

Американец и швед приступили к тренировкам команды в среду, 15 декабря, и должны быть в строю к субботе, 18 декабря, когда "старая синьора" сыграет на выезде против Болоньи.

Кулусевски перенес операцию по поводу проблем, связанных с синуситом, а у Маккенни была травма колена.

Ювентус крайне неудачно выступает в чемпионате Италии, занимая после 17-го тура 7-е место (28 очков).