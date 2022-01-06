Геррит Холтманн обыграл пятерых игроков Майнца и пробил вратаря между ног.
Геррит Холтманн, Getty Images
06 января 2022, 20:30
Полузащитник Бохума Геррит Холтманн признан автором лучшего гола по итогам 2021 года в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Германии.
Победу в голосовании одержал забитый мяч в исполнении Холтманна в матче второго тура против Майнца в нынешнем сезоне.
Получив мяч в центре поля, 26-летний немец эффектно прорвался до штрафной соперника, обыгрыв по пути пятерых игроков Майнца. Сблизившись с вратарем, Холтманн отправил мяч ему между ног, чем помог своей команде победить со счетом 2:0.
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