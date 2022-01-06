Германия

Геррит Холтманн обыграл пятерых игроков Майнца и пробил вратаря между ног.

Полузащитник Бохума Геррит Холтманн признан автором лучшего гола по итогам 2021 года в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Германии.

Победу в голосовании одержал забитый мяч в исполнении Холтманна в матче второго тура против Майнца в нынешнем сезоне.

Получив мяч в центре поля, 26-летний немец эффектно прорвался до штрафной соперника, обыгрыв по пути пятерых игроков Майнца. Сблизившись с вратарем, Холтманн отправил мяч ему между ног, чем помог своей команде победить со счетом 2:0.

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