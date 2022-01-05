Германия

Поединок 18-го тура Бундеслиги пройдет по расписанию.

Бавария обратилась с просьбой перенести матч 18-го тура чемпионата Германии из-за большого количества больных и травмированных, но Лига не сочла это уважительной причиной — сообщает Sky.

“Есть определенные правила, которые регламентируют подобные ситуации, – сказал спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич. – Мы всегда придерживаемся правил, поэтому выйдем на поле и постараемся выиграть. Хотя признаю, мы сделали запрос о возможности переноса".

Помимо девяти игроков, заболевших коронавирусом, в составе Баварии отсутствуют отправившиеся на Кубок Африки Сарр и Чупо-Мотинг, а также травмированный Станишич.

Согласно регламенту Бундеслиги, чтобы матч состоялся, в составе команды должно быть не менее 15-ти человек, из них не менее 9-ти — имеющие профессиональные контракты. Это условие, несмотря на значительные потери, Бавария выполнить может.

Спортивный директор Боруссии М Макс Эберль подтвердил, что его команда была готова принять любое решение Лиги.

Матч Бавария — Боруссия М пройдет в пятницу, 7 января, в 21:30 по киевскому времени.