Германия

Пользователям предлагается выбрать наиболее эффектное взятие ворот.

Официальный YouTube-канал Бундеслиги представил подборку лучших голов чемпионата Германии за практически уже минувший 2021 год.

На голосование, которое проходит в виде комментариев под видео с хэштегом автора забитого гола, было выдвинуто 15 лучших результативных ударов, три из которых от одного исполнителя.

В список авторов самых эффектных и лучших голов попали такие игроки, как Надием Амири (Байер), Джуд Беллингэм (Боруссия Д), Никлас Дорш (Аугсбург), Ондрей Дуда (Кельн), Брель Эмболо (Боруссия М), Винценцо Грифо (Фрайбург), Геррит Холтманн (Бохум), Милош Пантович (Бохум), Марсель Забитцер (Лейпциг), Силас Вамангитука (Штутгарт), Дженеро Зеефейк (Герта), Роберт Левандовски (Бавария) и трижды Эрлинг Холанд (Боруссия Д).

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