Стали известны претенденты на звание лучшего игрока минувшего месяца в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщает EA Sports в своем твиттере.

За награду поборются шесть футболистов, два из которых представляют мюнхенскую Баварию — это нападающие Роберт Левандовски (5 голов в 4 матчах) и Серж Гнабри (3 гола и 3 ассиста в 4 матчах).

Помимо них на звание лучшего претендуют форвард Байера Патрик Шик (8 голов и 1 голевая передача в 4 матчах), полузащитник Лейпцига Кристофер Нкунку (2 гола и 1 ассист в 4 матчах), хавбек Айнтрахта Йеспер Линдстрем (3 гола и 2 передачи в 4 матчах) и защитник Фрайбурга Нико Шлоттербек (2 гола в 4 матчах).

