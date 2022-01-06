Германия

Форвард Брайтона перебрался в немецкую Бундеслигу.

Бохум на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Брайтона Юргеном Локадией.

Соглашение с 28-летним голландцем рассчитано до конца нынешнего сезона. Он достался немецкому клубу бесплатно, так как у него закончился контракт с "чайками" и он стал свободным агентом.

В нынешнем сезоне Локадия провел три поединка, в которых отыграл на поле 126 минут.

Отметим, что воспитанник ПСВ уже играл в чемпионате Германии, когда отдавался в аренду Хоффенхайму.

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