Форвард Брайтона перебрался в немецкую Бундеслигу.
Юрген Локадия, ФК Бохум
06 января 2022, 21:57
Бохум на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Брайтона Юргеном Локадией.
Соглашение с 28-летним голландцем рассчитано до конца нынешнего сезона. Он достался немецкому клубу бесплатно, так как у него закончился контракт с "чайками" и он стал свободным агентом.
В нынешнем сезоне Локадия провел три поединка, в которых отыграл на поле 126 минут.
Отметим, что воспитанник ПСВ уже играл в чемпионате Германии, когда отдавался в аренду Хоффенхайму.
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