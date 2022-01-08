Германия

Наставник Баварии высказался о первом поражении в новом году.

В 18-м туре немецкой Бундеслиги Бавария уступила на своем поле Боруссии Менхенгладбах (1:2).

Главный тренер "ротен" Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение своей команды отметив, что его команда не заслужила такого результата.

"Меня бесит то, как соперник сравнял счет. Это была плохая подача, но мы сыграли в обороне еще хуже. Мы не заслужили поражения, доминируя первые 25 минут встречи.

Мы неплохо сыграли. Киммих и Забитцер играли на не своих позициях, отсутствую до этого порядка десяти недель. Мы провели хороший поединок, за исключением последних 15 минут первого тайма", — сказал специалист изданию Bild.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария — Боруссия М.