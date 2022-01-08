Германия

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Мюнхенская Бавария накануне крайне неудачно начала второй круг немецкой Бундеслиги, в рамках 18-го тура уступив на своем поле менхенгладбахской Боруссии. Коллектив Юлиана Нагельсманна сумел отличиться первым по завершении стартовой четверти игрового часа, однако не только не удержал преимущество до перерыва, но и проиграл первый тайм, а затем и всю игру в последствии.

Обзор матча:

Бавария — Боруссия М 1:2

Голы: Левандовски, 18 — Нойхаус, 27, Лайнер, 31

Бавария: Ульрайх — Киммих, Павар, Зюле, Забитцер — Гнабри, Рока (Ваннер, 75), Мусиала — Мюллер — Левандовски, Тилльман (Копадо, 75).

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Эльведи, Янчке (Бейер, 67) — Лайнер (Херрманн, 79), Крамер (Бенеш, 79), Нойхаус (Плеа, 67), Коне, Нетц — Эмболо, Штиндль (Тюрам, 90).

Предупреждение: Штиндль.