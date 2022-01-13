Германия

На счету чешского форварда восемь голов в четырех матчах.

Нападающий Байера Патрик Шик признан лучшим игроком месяца в немецкой Бундеслиге по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба "аптекарей".

В минувшем месяце 25-летний чех забил восемь голов и отдал один ассист в четырех поединках. При этом вся команда вместе с ним забила 12 голов за месяц.

В нынешнем сезоне Шик забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах чемпионата Германии.

После 18 игр Байер набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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