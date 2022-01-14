Германия

Немецкий клуб хочет подписать центрбека Челси.

Защитник Челси Андреас Кристенсен попал в сферу интересов дортмундской Боруссии, сообщает портал Sport1.

Боруссия Д планирует укрепить линию обороны в январе и хочет заполучить Кристенсена, который может стать свободным агентом. В подписании датского центрбека также заинтересована Барселона.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 21 поединок в футболке "синих", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д также заинтересована в подписании нападающего Анже Моамеда-Али Шо.