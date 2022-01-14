Германия

Футболист перебрался во вторую команду чемпионов Германии.

Мюнхенская Бавария объявила о подписании контракта с 18-летним центральным полузащитником из Южной Кореи Хвин-Ю Ли.

Футболист перебрался в стан чемпионов Германии на правах годичной аренды и первое время будет выступать за вторую команду "ротен".

Последним клубом Ли был Пхохан Стилерс, в составе которого он провел четыре игры в чемпионате Южной Кореи U-19 и сумел отличиться одним забитым мячом.

Transfermarkt оценивает футболиста в 25 тысяч евро.

По окончанию действия аренды у немецкого клуба будет право выкупа Ли.