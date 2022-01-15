Германия

Защитник Боруссии Д прокомментировал исход матча против Фрайбурга.

Дортмундская Боруссия в 19-м туре немецкой Бундеслиги не оставила шансов Фрайбургу, отправив в ворота соперников в домашнем поединке сразу пять мячей (5:1).

Боруссия Д — Фрайбург 5:1 Видео голов и обзор матча

Защитник "шмелей" Тома Менье, на счету которого оказалось сразу два гола в данной игре, прокомментировал успех своей команды, сравнив подходы нынешнего наставника Марко Розе и его предшественника Люсьена Фавра.

"Я — игрок, который ценит четкие планы, указания и процессы в клубе. Все это мы сейчас в полной мере получаем от нынешнего тренера. У него есть видение, по которому он работает с нами. Очень много тактических моментов.

С Люсьеном Фавром было иначе. Немного похоже на мой опыт в ПСЖ, где у нас были Мбаппе, Неймар и Ди Мария, но не было четкой системы игры.

Это не совпадает с моим видением о футболе. Как мне кажется, каждый в команде должен знать, что делать в той или иной ситуации", — заявил бельгиец.

В следующем туре дортмундская Боруссия проведет гостевой матч против Хоффенхайма.