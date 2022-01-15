Германия

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В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия на своем поле разгромила преследующий ее Фрайбург, нарастив отрыв от соперников до 10 очков. По два мяча за "шмелей" забили защитник Тома Менье и нападающий Эрлинг Холанд.

Обзор матча:

Боруссия Д — Фрайбург 5:1

Голы: Менье, 14, 29, Холанд, 45+1, 75, Дауд, 86 — Демирович, 61

Боруссия Д: Кобель — Менье (Вольф, 75), Хуммельс, Джан (Аканджи, 46), Геррейру (Шульц, 71) — Брандт, Дауд, Беллингем (Витцель, 85), Ройс (Азар, 71) — Мален, Холанд.

Фрайбург: Упхофф — Кюблер, Гульде, Линхарт, Гюнтер — Шаллаи (Вайсхаупт, 65), Грифо (Шаде, 46), Хефлер, Хаберер (Кайтель, 65) — Чжон Ву Ен (Демирович, 46), Хелер (Петерсен, 81).

Предупреждения: Брандт, Холанд.