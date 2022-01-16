Леверкузенский Байер в гостевом поединке 19-го тура немецкой Бундеслиги против менхенгладбахской Боруссии сумел не отстать от лидирующей группы команд, несмотря на два нереализованных пенальти во втором тайме.

Обзор матча:

Боруссия М — Байер 1:2
Голы: Эльведи, 81 — Андрих, 51, Шик, 74

Нереализованный пенальти: Шик, 50 (вратарь).

Нереализованный пенальти: Демирбай, 86 (вратарь).

Боруссия М: Зоммер — Янчке (Байер, 70), Эльведи, Фридрих — Нетц (Тюрам, 61), Штиндль (Плеа, 80), Нойхаус, Бенеш (Скалли, 61), Коне, Лайнер (Херманн, 79) — Эмболо

Байер: Градецки — Баккер, Инкапиэ, Та, Фримпонг (Фосу-Менса, 56) — Демирбай, Андрих, Виртц (Амири, 89), Диаби (Рецос, 89), Белараби (Адли, 81) — Шик

Предупреждения: Штиндль — Та, Баккер.