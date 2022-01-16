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Боруссия М — Байер, Getty Images
16 января 2022, 07:15
Леверкузенский Байер в гостевом поединке 19-го тура немецкой Бундеслиги против менхенгладбахской Боруссии сумел не отстать от лидирующей группы команд, несмотря на два нереализованных пенальти во втором тайме.
Обзор матча:
Боруссия М — Байер 1:2
Голы: Эльведи, 81 — Андрих, 51, Шик, 74
Нереализованный пенальти: Шик, 50 (вратарь).
Нереализованный пенальти: Демирбай, 86 (вратарь).
Боруссия М: Зоммер — Янчке (Байер, 70), Эльведи, Фридрих — Нетц (Тюрам, 61), Штиндль (Плеа, 80), Нойхаус, Бенеш (Скалли, 61), Коне, Лайнер (Херманн, 79) — Эмболо
Байер: Градецки — Баккер, Инкапиэ, Та, Фримпонг (Фосу-Менса, 56) — Демирбай, Андрих, Виртц (Амири, 89), Диаби (Рецос, 89), Белараби (Адли, 81) — Шик
Предупреждения: Штиндль — Та, Баккер.