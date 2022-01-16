Германия

Спортивный директор Боруссии Дортмунд прокомментировал слова Эрлинга Холанда.

Дортмундская Боруссия в рамках 19-го немецкой Бундеслиги на своем поле разгромила Фрайбург (5:1), а ее нападающий Эрлинг Холанд отличился очередными двумя забитыми мячами.

Однако, после финального свистка в отчетном поединке футбольная общественность больше говорила о реплике норвежского форварда, который обвинил клуб в давлении на него из-за возможного ухода, чем о самом противостоянии.

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк высказался о словах Эрлинга Холанда.

"Комментарии Холанда нас немного удивили. Сроков нет, и даже переговоров еще не было. Но мы хотим провести переговоры в какой-то момент", — приводит слова Цорка журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что в текущем сезоне на счету 21-летнего норвежца 21 гол и шесть голевых передач в 18 сыгранных матчах.