Германия

До окончания сезона Торбен Мюзель будет играть за Эйпен.

Эйпен и Боруссия М согласовали условия аренды полузащитника Торбена Мюзеля — сообщил официальный сайт "жеребцов".

22-летний атакующий полузащитник будет выступать в бельгийском высшем дивизионе до конца сезона-2021/22.

Перед тем, как отправить Мюзеля в Бельгию, Боруссия М подписала с ним новый контракт до лета 2024 года.

Мюзель перебрался в Боруссию М из Кайзерслаутерна в 2018 году (9 матчей), выступая преимущественно за "молодежку" гладбахцев. За первую команду "жеребцов" провел всего 1 матч.