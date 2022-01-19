Мюнхенцы готовы расстаться с польским форвардом.
Роберт Левандовски, Getty Images
19 января 2022, 14:26
Бавария готова продать нападающего Роберта Левандовски следующим летом, если не сможет договориться с ним о продлении контракта, сообщает Sport Bild.
Действующий контракт Левандовски с Баварией истекает в 2023 году, а договориться о продлении сторонам пока не удалось. Мюнхенцы готов продать польского форварда по окончании сезона, чтобы выручить за него деньги.
Ранее 33-летний игрок заявлял, что планирует провести еще четыре года на профессиональном уровне.
В текущем сезоне нападающий провел 27 поединков в футболке "красных", забив 34 гола и совершив 3 ассиста.
Напомним, Левандовски стал лучшим футболистом года по версии FIFA The Best.