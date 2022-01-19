Германия

Мюнхенцы готовы расстаться с польским форвардом.

Бавария готова продать нападающего Роберта Левандовски следующим летом, если не сможет договориться с ним о продлении контракта, сообщает Sport Bild.

Действующий контракт Левандовски с Баварией истекает в 2023 году, а договориться о продлении сторонам пока не удалось. Мюнхенцы готов продать польского форварда по окончании сезона, чтобы выручить за него деньги.

Ранее 33-летний игрок заявлял, что планирует провести еще четыре года на профессиональном уровне.

В текущем сезоне нападающий провел 27 поединков в футболке "красных", забив 34 гола и совершив 3 ассиста.

Напомним, Левандовски стал лучшим футболистом года по версии FIFA The Best.