Германия

Поляк стал девятым представителем Баварии, который получил этот приз.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски стал личностью 2021 года по версии немецкого издания Kicker. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Польский форвард стал девятым представителем немецкого клуба, который заполучил данную награду.

До Левандовски этот приз вручался Эриху Риббеку (1992 год), Томасу Хельмеру (1996), Лотару Маттеусу (1999), Оливеру Кану (2001), Михаэлю Баллаку (2002), Франку Рибери (2008, 2013), Бастиану Швайнштайгеру (2010) и Хансу-Дитеру Флику (2020).

В нынешнем сезоне Левандовски провел 25 поединков, в которых он забил 30 голов и отдал три ассиста.

Также отметим, что поляк стал вторым по итогам голосования за Золотой мяч в 2021 году, который достался форварду ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси.

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