Германия

Состоялись очередные поединки 1/8 финала Кубка Германии.

Завершились очередные поединки 1/8 финала Кубка Германии.

В первой игре Ганновер уверенно разобрался с менхенгладбахской Боруссией, отправив в ворота гостей три безответных мяча. Авторами забитых голов стали Керк и Байер, который оформил дубль.

Ганновер — Боруссия М 3:0

Голы: Байер, 4, 51, Керк, 36 (с пенальти).

Ганновер: Цилер — Дем, Франке, Бернер, Хульт (Окс, 78) — Кайзер, Ондуа — Байер (Эннали, 72), Керк (Эрнст, 64), Майна (Штольце, 64) — Вайдандт (Тойхерт, 72).

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Эльведи, Фридрих — Лайнер (Херрманн, 67), Коне, Нойхаус, Скалли (Нетц, 67) — Штиндль — Плеа (Эмболо, 46), Тюрам (Закария, 46).

Предупреждения: Фридрих, Эмболо.

Во втором матче Лейпциг на своем поле одержал победу над Ганзой со счетом 2:0. В составе "быков" результативными ударами отметились Поульсен и Ольмо.

Лейпциг — Ганза 2:0

Голы: Поульсен, 6, Ольмо, 82.

Лейпциг: Гулачи — Симакан (Ольмо, 81), Орбан, Гвардиол — Клостерманн, Адамс, Хенрихс (Лаймер, 74), Анхелиньо — Кампль (Бонна, 86) — Нкунку (Новоа, 86), Поульсен (Андреа Силва, 46).

Ганза: Кольке — Ридель, Майсснер, Россбах (Мэлоун, 46), Мейер — Ротер (Шумахер, 83), Райн (Бан, 46) — Риццуто (Найдхарт, 46), Ингельссон, Мамба (Фролинг, 69) — Манси.

Предупреждения: Мамба, Бан.