Германия

Помимо Йосуа в тройку лучших попали Кай Хаверц и Лерой Сане.

Полузащитник мюнхенской Баварии Йосуа Киммих признан лучшим игроком сборной Германии по итогам 2021 года по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

По итогам голосования 26-летний хавбек набрал 33,8% голосов, а на втором месте разместился полузащитник Челси Кай Хаверц (22,7%). Тройку лучших замкнул вингер Баварии Лерой Сане — 13,6% голосов.

Напомним, в прошлом году сборная Германии дошла до 1/8 финала Евро-2020, где уступила Англии.

Также отметим, что в 2020 году лучшим игроком национальной команды был выбран Мануэль Нойер.

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