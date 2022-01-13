Помимо Йосуа в тройку лучших попали Кай Хаверц и Лерой Сане.
Йосуа Киммих, dfb.de
13 января 2022, 19:54
Полузащитник мюнхенской Баварии Йосуа Киммих признан лучшим игроком сборной Германии по итогам 2021 года по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.
По итогам голосования 26-летний хавбек набрал 33,8% голосов, а на втором месте разместился полузащитник Челси Кай Хаверц (22,7%). Тройку лучших замкнул вингер Баварии Лерой Сане — 13,6% голосов.
Напомним, в прошлом году сборная Германии дошла до 1/8 финала Евро-2020, где уступила Англии.
Также отметим, что в 2020 году лучшим игроком национальной команды был выбран Мануэль Нойер.
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