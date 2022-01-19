Германия

Состоялись очередные поединки 1/8 финала Кубка Германии.

Завершились заключительные поединки 1/8 финала Кубка Германии.

В первом матче было берлинское дерби, в котором Герта на своем поле уступила Униону со счетом 2:3. В составе победителей голами отметились Фогльзаммер и Кнохе, а еще один гол в свои ворота забил Штарк. При этом на счет хозяев также был записан автогол в исполнении Хедиры, а окончательную точку в матче поставил Сердар на пятой компенсированной минуте.

Герта — Унион Берлин 2:3

Голы: Хедира, 54 (автогол), Сердар, 90+5 — Фогльзаммер, 11, Штарк, 50 (автогол), Кнохе, 55.

Герта: Шволов — Клюнтер, Штарк (Гехтер, 58), Боята, Миттельштедт — Аскасибар (Боатенг, 75), Тусар — Рихтер (Маолида, 46), Дарида (Зельке, 87), Сердар — Бельдофил.

Унион: Люте — Баумгартль, Кнохе, Хайнтц (Йекель, 89) — Рьерсон (Триммель, 71), Хедира, Ощипка — Езтунали (Харагути, 64), Премель — Крузе (Беккер, 71), Фогльзаммер (Беренс, 64).

Предупреждения: Сердар — Езтунали.

Во второй игре Фрайбург в гостях уверенно обыграл Хоффенхайм со счетом 4:1. В составе победителей результативными ударами отметились Шаде и Демирович, а Грифо оформил дубль. За хозяев отметился Шлоттербек, которые срезал мяч в собственные ворота.

Хоффенхайм — Фрайбург 1:4

Голы: Шлоттербек, 53 (автогол) — Грифо, 10, 36, Шаде, 55, Демирович, 68.

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Фогт (Хюбнер, 75), Ричардс — Акпогума (Даббур, 46), Штиллер (Крамарич, 46), Раум — Баумгартнер (Руди, 75), Гайтер — Рюттер (Ларсен, 69), Бебу.

Фрайбург: Флеккен — Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Эггештайн (Кейтель, 84), Хефлер — Шаде (Гульде, 58), Хелер (Петерсен, 84), Грифо (Чон У Ен, 71) — Демирович (Шаллаи, 72).

Предупреждения: Ричардс, Гайтер — Шаде.