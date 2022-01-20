Германия

Football.ua изучил результаты очередной стадии немецкого кубкового состязания.

Стадия 1/8 финала немецкого кубка подарила нам вылет второго главного фаворита из турнира, эмоциональный матч в Кельне и многое другое.



Мюнхен 1860 — Карлсруэ — 0:1

Гол: Марвин Ванитцек (69, пен)

В битве "низовиков" с богатой историей, некогда уверенно выступавших в элитном дивизионе, все решил реализованный Марвином Ванитцеком на 69 минуте пенальти.

"Точка" была назначена за очевидную игру рукой Фабиана Грайлингера.

"Львы" могли отыграться в самой концовке, но подвела реализация. Карлсруэ, в свое время подаривший миру Оливера Кана, впервые за 25 лет вышел в четвертьфинал национального кубка. Кельн — Гамбург — 1:1 (3:4 по пен)

Голы: Антони Модест (120+1, пен) — Роберт Глатцель (92)

В довольно равном поединке "козликов" и "динозавров" все решила серия пенальти.

В основное время великие немецкие клубы победителя не выявили, хотя моменты были. Чего стоит хотя бы эпизод на 21 минуте, когда грубо ошибся кипер Гамбурга Ойер Фернандес, выдавший мяч в ноги сопернику, но Марк Ут немыслимым образом не попал фактически по пустым воротам.

"Красноштанники" также не отставали. На 35 минуте автор гола Глатцель получил отличный проникающий пас в штрафную, но умудрился пробить над перекладиной практически из вратарской!

Казалось, что некогда единственный не вылетавший из первой Бундеслиги клуб сумеет удержать или развить минимальное преимущество в счете, когда исправившийся Роберт Глатцель головой замкнул кросс Сонни Киттеля, но нет. Практически не имевшая шансов в овертаймах команда Баумгарта героически спасла положение — Антони Модест хладнокровно реализовал пенальти. Использовал он свою попытку и в послематчевой серии, вот только подвели партнеры.

Если удар Салиха Озджана хотя бы получился сильным по исполнению, то вот что и зачем исполнил Флориан Кайнц — загадка. Австриец то попал, вот только мяч после его удара с правой срикошетил от левой ноги, то бишь игрок "козликов" сделал второе касание игрового снаряда после удара с "точки", что запрещено правилами.

Рефери сие взятие ворот отменил, а Фернандес и компания побежали праздновать. Последний раз Гамбург гостил в четвертьфинале Кубка Германии в сезоне-2018/19, обыграв рвущийся в элиту Падерборн благодаря дублю Пьер-Мишеля Ласогги. В полуфинале же "динозавры" уверенно уступили Лейпцигу (1:3).

Санкт-Паули — Боруссия Дортмунд — 2:1

Голы: Этьенн Аменидо (4), Аксель Витсель (40, аг) — Эрлинг Холанд (58, пен)

"С-П": Смарш — Ольссон (Цандер, 75), Медич, Лоуренс, Пакарада — Финн-Оле Беккер, Смит, Хартель — Ирвин — Бургшталлер (Макьенок, 90), Аменидо (Дитген, 74)

"БД": Кобель — Менье, Аканджи (Загаду, 76), Хуммельс, Геррейру — Брандт, Витсель (Мукоко, 90), Беллингэм — Ройс, Холанд, Торган Азар (Мален, 65)

Есть огромная вероятность, что в четвертьфинале мы вполне можем увидеть гамбургское дерби. Всему виной оглушительный провал дортмундской Боруссии, умудрившейся сенсационно слиться лидеру второй Бундеслиги.

Все пошло наперекосяк уже на первых минутах. "Шмели" откровенно не вошли в игру, а чудовищная ошибка защитного блока позволила Этьенну Аменидо вывалиться на рандеву с Грегором Кобелем и забить. Прикол ситуации в том, что опекал игрока "пиратов" не кто-то из центральных или крайних защитников, а Марко Ройс. Что он там забыл и почему действует по атакующим игрокам соперников — вопросы к команде и Марко Розе.

Это уже тенденция, причем довольно негативная. Вспомните, кто привез второй гол в матче с Айнтрахтом благодаря дриблингу в своей штрафной. То-то и оно!

А когда Дортмунд "блестяще" использовал офсайдную ловушку, окончившуюся автоголом Акселя Витселя, стало понятно, что он этот матч проиграет. Бельгиец постепенно деградирует как игрок и настала пора прощаться. Некогда именно он был главным оружием BVB в центре поля — принимал активное участие в билд-апе, был практически неуязвим под прессингом и блестяще продвигал мяч в финальную треть. Сейчас — это игрок, который теряет позицию, постоянно обрезается под давлением и вместо продвижения мяча стоит с ним на месте, пока не потеряет, либо вечно играет назад на Кобеля или защитников. Дауд, где ты, дружище, вернись, пожалуйста?!

В Гамбурге мы увидели все то, за что фанаты Боруссии так ненавидят свой клуб. Стерильный перекат мяча, сумбур в завершающей фазе атак, постоянное броуновское движение и передачи куда попало на авось. Знаете, ведь кто-то обвинит в этом поражении исключительно Марко Розе. Да, в тот вечер немецкий специалист также натворил дел. Выпускать Моукоко для освежения атаки на 89 минуте — это какая-то шутка? Но все же, когда реальное усиления со скамейки представляет из себя лишь Мариуса Вольфа да Дони Малена, то о чем может идти речь.

Он ли мешал Ройсу обработать отличный пас от Малена в одном из эпизодов, и он ли руководил головами игроков? Вот, к примеру, Геррейру. Однажды ему вздумалось пожонглировать мячом на границе своей штрафной под плотной опекой, которая в случае обрезки привела бы к выходу один на один, ещё в одним эпизоде вместо акцентированного удара "щёчкой" в ближний угол он бездарно пробил с "пыра" — и при чем тут Розе?!

С психологией игроков похуже. Вид плетущегося черепашьим шагом за соперником Ройса, на которого откровенно давит капитанская повязка, уже становится обыденностью и это ужасно!

Ну и Холанд. Норвежцу стоит не шантажировать руководство неуместными комментариями в СМИ, а сосредоточиться на футболе. Эрлинг стал уж больно слишком много брать на себя в последнее время.

Кроме забитого пенальти его было не видно и не слышно. И это якобы безоговорочный лидер команды. Один из эпизодов прямо красноречиво показал все более раздувающееся эго игрока. В очередной атаке Холанд вывалился на свидание с вратарем, но вместо того чтобы покатить мяч на находившегося на ударной позиции Азара решил пробить по защитникам.

Словом, Санкт-Паули очень даже понравился по этому матчу. Организация игры у этих парней на добротном уровне и будет интересно увидеть их в элитном дивизионе в будущем году, если они туда пробьются. Уж попортить нервишки признанным фаворитам они точно сумеют!

После сезона-2012/13 Дортмунд либо доходит до финала кубка страны (5), либо вылетает строго в 1/8 финала (4). Ни стадией раньше, ни стадий позже!

Бохум — Майнц — 3:1

Голы: Милош Пантович (56, пен, 59), Эдуард Левен (79) — Карим Онисиво (36)

В единственном поединке первого игрового дня, где лицом к лицу столкнулись исключительно представители элитного дивизиона, волевую победу одержал Бохум.

Рурцы заметно прибавили на экваторе сезона, поднявшись в середину таблицы Бундеслиги, к которой теперь добавился еще и четвертьфинал кубка!

На 36 минуте после ошибки кипера "несгибаемых" Мануэля Риманна, парировавшего перед собой дальний выстрел от Штоха, счет открыл Карим Онисиво, но втором тайме подопечные Томаса Рейса выступили подобно своему прозвищу.

Дублем за три минуты отметился один из лидеров новичка элиты Милош Пантович (автор двух ударов с центральной трети поля в этом сезоне, между прочим!), а ближе к эндшпилю Эдуард Левен четко расстрелял Робина Центнера ударом из штрафной. Ганновер — Боруссия Менхенгладбах — 3:0

Голы: Байер (4, 51), Керк (36)

"Г": Цилер — Дем, Франке, Бернер, Хулт (Окс, 78) — Кайзер, Ондоуа — Байер (Эннали, 72), Керк (Эрнст, 64), Майна (Штольце, 64) — Вайдандт (Тойхерт, 72)

"БМ": Зоммер — Гинтер, Эльведи, Фридрих — Лайнер (Херрманн, 67), Коне, Нойхаус, Скалли (Нетц, 67) — Штиндль — Плеа (Эмболо, 46), Тюрам (Закария, 46)

Вынос мюнхенского тела стадией ранее обязывал Боруссию ко многому. Именно она на пару с Дортмундом и Лейпцигом называлась главным фаворитом текущего розыгрыша, а столь убедительная бойня в матче с Баварией добавляла поклонникам "жеребцов" оптимизма. Увы и ах, чемпионатные проблемы команды Адди Хюттера никуда не делись, так что она отправилась восвояси из кубка вслед за братишками с Сигнал Идуна Парк. Ганновер, даром, что идет всего-то на 12-ом месте из 18 в Бундеслиге 2, постепенно преображается под руководством этнического поляка Кристофа Донбровски, назначенного в клуб из Нижней Саксонии в декабре прошлого года. Под руководством нового коуча "96-ые" успели выиграть три поединка БЛ.2 из четырех, разгромно влетев лишь бременскому Вердеру (1:4), зато помимо обязательной победы над абсолютным аутсайдером Ингольштадтом (2:1) были виктории над Ганзой (1:0) и Гамбургом (1:0). Кроме того, в этом розыгрыше Кубка Германии двукратный чемпион страны не пропустил ни единого мяча ни до, ни после встречи с Боруссией. Напомним, что на первых стадиях были уверенно обыграны заштатный Айнтрахт Нордерштедт (4:0) и дюссельдорфская Фортуна (3:0). Почему так много строк о Ганновере? Просто "жеребцы" не заслужили, чтобы на них тратили больше текстового объема в этом материале своей бездарной игрой! Да, свои 16 ударов по воротам соперника они нанесли, вот только действительно стоящие моменты можно пересчитать по пальцам одной руки. Зато саксонцы оказались непреклонны, завезя бедному Яну Зоммеру три результативных "подарка". Вот уж кто точно не заслуживает критики за подобные результаты своей команды! Отдельно отметим очередной дубль 17 летнего форварда Ганновера Максимилиана Байера, особенно его третий мяч, когда он, получив пас на ход от Линтона Майны, начал сольный рейд к чужим воротам, эффектно завершив его классным ударом с носка в дальний угол. Присмотритесь поближе к этому пареньку, который вскоре может пойти на повышение! Transfermarkt оценивает его в 2 млн. европейской валюты, но не исключено, что ценник будет со временем лишь расти. Именно он полностью сделал матч против Фортуны на предыдущей стадии (дубль+ассист), сейчас же вновь выдал яркий перформанс. РБ Лейпциг — Ганза Росток — 2:0

Голы: Юссуф "Юрари" Поульсен (6), Дани Ольмо (82)

"РБ": Гулачи — Симакан (Дани Ольмо, 81), Орбан, Гвардиол — Клостерманн, Т. Адамс, Хенрикс (Лаймер, 74), Анхелиньо — Кампль (Бонна, 86) — Нкунку (Новоа-Рамос, 86), "Юрари" Поульсен (Андре Силва, 46)

РБ же уверено расправился с Ганзой, решив не следовать по скользкой дорожке остальных соискателей национального кубка. Оно и правильно, кто-то ведь должен держать марку!

Быстрый гол заметно сыграл "бычкам" на руку, позволив им держать свою судьбу в своих ногах. На 6 минуте Юссуф Поульсен замкнул подачу от Лукаса Клостерманна, а во втором тайме Кристофер Нкунку выдал шикарный пас носком на Дани Ольмо, первым же ударом после выхода на замену установившего окончательный счет в матче. Кроме того, скорее, подопечные Доменико Тедеско могли забить третий и четвертый (как минимум однажды гостей спасла перекладина после неприятного выстрела Нкунку), чем Ганза — первый.

Лейпциг безо всяких оговорок — главный и наиболее очевидный фаворит турнира и чудо чудесное должно произойти, чтобы он умудрился столь невероятный шанс завоевать первый серьезный трофей в недолгой истории клуба. Герта — Унион Берлин — 2:3

Голы: Рани Хедира (54, аг), Сердар (90+5) — Фогльзаммер (11), Никлас Штарк (50, аг), Робин Кнохе (55)

"Г": Шволов — Клунтер, Штарк, Бойата, Миттельштадт — Аскасибар, Тузар — Рихтер, Дарида, Сердар — Белфодиль

"УБ": Люте — Райерсон, Баумгартль, Кнохе, Хайнц, Очипка — Озтунали, Рани Хедира, Прёмель — Крузе, Фогльзаммер

Дерби Берлина всегда получается горячим и интересным с разнообразным спектром эмоций, однако в последние два сезона вектор фаворитизма в нем явственно смещается в сторону недавнего новичка элиты. Битву за столицу Германии в очередной раз выиграл Унион и маловероятно, что при всех своих проблемах Герте в ближайшее время удастся соответствовать "железным" по результатам на всех фронтах и в очной ставке. Не смотрите на счет, так как преимущество гостей Олимпиаштадиона не вызывало ни малейших сомнений! Уже на 11 минуте Андреас Фогльзаммер вывел свою команду вперед ударом в "девятку" после паса от Макса Крузе, а в начале второй половины встречи соперники выдали ударный пятиминутный отрезок, вместивший в себя два автогола в обе стороны и мяч опытного центрбека Робина Кнохе, забитый после навеса Бастиана Очипки — еще одного ветерана Бундеслиги. Унион — это в целом сборище некогда отвергнутых или попросту престарелых героев, которые дают потрясающую синергию. Упомянутой выше связке Очипка/Кнохе на двоих без малого 62 года, а если добавить к ним еще одного автора гола в этой игре Фогльзаммера, то и вовсе станет практически сотка — 92! Короче говоря, на самой распоследней добавленной минуте защитник банды Урса Фишера в попытке вынести мяч из пустых ворот угодил в грудь Суату Сердару, который добил сферу в сетку, но на большее Герте банально не хватило времени, так как после розыгрыша с центра поля Дениз Айтекин дал финальный свисток. Да и о каких овертаймах могла вообще идти речь?! Хоффенхайм — Фрайбург — 1:4

Голы: Нико Шлоттербек (53, аг) — Винченцо Грифо (10, 36, пен), Кевин Шаде (55), Эрмедин Демирович (68)

"Х": Бауманн — Акпогума (Даббур, 46), Пош, Фогт (Хюбнер, 75), Крис Ричардс, Давид Раум — Гейгер, Штиллер (Крамарич, 46), Баумгартнер (Руди, 75) — Бебу, Риттер (Якоб Бруун-Ларсен, 69)

"Ф": Флеккен — Кублер, Линхарт, Нико Шлоттербек, Гюнтер — Шаде (Гульде, 58), Максимилиан Эггештайн (Кейтель, 84), Хефлер, Грифо (Чон У Ён, 72) — Холер (Нильс Петерсен, 84), Демирович (Шаллаи, 72)



Честно признаться, итоговый результат в Зинсхайме стал настоящей неожиданностью. Нет, мы привыкли, что Фрайбург невероятно крут в этом сезоне, но все равно разгромить Хоффенхайм на его поле дорогого стоит! Сей матч чем-то напоминал параллельную встречу в Берлине. Одна команда уверенно побеждает после первого тайма, затем происходит небольшая интрига, но она было довольно быстро уничтожена. Коллектив Себастьяна Хенесса пропустил дважды в первые 45 минут от Винченцо Грифо, в первом эпизоде грамотно качнувшего Кевина Акпогуму и расстрелявшего дальний угол обводящим ударом, а во втором — хладнокровно и мастерски реализовавшего пенальти сочным выстрелом в левую "девятку". В тайме втором Хоффе выдал небольшой отрезок активности, завершившийся автоголом вернувшегося в строй после ковида Нико Шлоттербека, причем если бы не выставленная нога самого драгоценного актива "грифов" прямо сейчас, то прострел Андрея Крамарича с фланга замыкал бы его партнер по команде. Тем не менее, спустя две минуты разрыв в счете вновь вырос до двух мячей, когда мастерский выстрел после зрелищной комбинации удался Кевину Шаде. Точку же в игре поставил Эрмедин Демирович, который, к слову, выполнил ассист на упомянутое выше взятие ворот имени Шаде.

Вы знаете, мы тут решил покопаться в исторических сводках и посмотреть, какие из оставшихся в турнире клубов завоевывали Кубок Германии.

Вы удивитесь некоторым позициям, однако стоит помнить, что тот же РБ достаточно молодой коллектив, а большинство успехов других команд состоялись за царя Гороха, когда система турнира была другой, а Бундеслига лишь начинала свое существование.

Карлсруэ дважды становился обладателем заветной чашки в 1955 и 1956 годах.

Гамбург, некогда победитель Кубка Европейских Чемпионов во главе с великолепными Хорстом Хрубешем и Феликсом Магатом, трижды праздновал успех в кубке — 1963, 1976, 1987.

Ганновер разок становился триумфатором турнира в сезоне-1991/92, причем первым победителем переименованного с Кубка ФРГ на Кубок Германии турнира, одолев Боруссию из Менхенгладбаха в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:3 по пен.).

Все. То есть пять из восьми оставшихся участников никогда в своей истории не праздновали победу в КГ, так что мы с вами рискуем стать свидетелями исторического события в этом календарном году!

Фрайбург и Санкт-Паули могут впервые принять участие в финальном матче, а вот РБ Лейпциг, берлинский Унион и Бохум успели в свое время повесить на шеи серебряные медали.

"Железные" гостили там не так уж и давно (0:2 с Шальке в финале 2001 года), коллектив из Рура дважды останавливался в шаге от трофея (1:4 от довольно сильного в те годы Кельна в 1968 году и 0:1 с Айнтрахтом в 1988-ом). Ну а две неудачи "быков" до сих пор свежи в памяти — в 2019-ом году Бавария продемонстрировала команде Ральфа Рангника мастер-класс, обыграв дерзкую выскочку со счетом 3:0, а в прошлом году детище Ред Булла во главе с Юлианом Нагельсманном разнесла дортмундская Боруссия (1:4).