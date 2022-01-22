"Быки" переподписали соглашение с талантливым игроком.
Уго Новоа-Рамос. Getty images
22 января 2022, 01:40
Немецкий Лейпциг объявил о продлении контракта с 18-летним нападающим Уго Новоа-Рамосом, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с молодым футболистом рассчитано до 2024 года.
Отметим, что Новоа-Рамос дебютировал за основную команду Лейпцига в текущем сезоне Бундеслиги.
На его счету 7 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отметился одним ассистом.
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