Германия

Немецкий специалист рассказал о дерби со шпорами.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча с Тоттенхэмом.

"Результаты в последних матчах были хорошими, и нам нужно сделать все, чтобы этот матч сложился так же. Мы играем с ними в третий раз за короткий отрезок времени, и это не типичная ситуация, поэтому я думаю, они более или менее знают, что делаем мы, а мы знаем, что делают они, и только от нас зависит, получится у нас добиться результата или нет.

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Они победили на последних минутах в своем предыдущем матче, а мы обыграли их в двух встречах Кубка Лиги. Это придаст нам уверенности во время встречи. Это не вопрос преимущества или философии. Это вопрос отдачи, и мы должны правильно настроиться, чтобы показать свой лучший футбол", – приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

Матч Челси – Тоттенхэм в 23-м туре АПЛ состоится на Стэмфорд Бридж в воскресенье, 23 января, и начнется в 18:30 по киевскому времени.