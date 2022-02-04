Германия

У одного из лидеров Айнтрахта — грипп.

Айнтрахт Ф не сможет рассчитывать на Филипа Костича в ближайшем матче чемпионата Германии — сообщает Kicker.

У сербского вингера грипп, поэтому 5 февраля он не поедет в Штутгарт на матч 21 тура Бундеслиги.

Помимо того, что Костич является одним из лидеров команды, он еще и стал настоящим злым гением для Штутгарта из тех, кто раньше выступал в его составе, а затем перешел в Айнтрахт: ни одного поражения в семи матчах (3 победы и 4 ничьи), к тому же Штутгарту Костич забил 5 мячей — больше только Хоффенхайму.

В январе так и не состоялся переход Филипа в Интер, а летом 2021 года также неудачей завершилась предыдущая попытка переехать в Италию — в Лацио.