Германия

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Берлинский Унион в рамках 21-го тура сенсационно оступился в гостевом матче против находящегося до начала уик-энда в зоне вылета Аугсбурга, в результате чего рискует отстать от дортмундской Боруссии и леверкузенского Байера, которые проведут свой очный поединок днем позднее.

Обзор матча:

Аугсбург — Унион Берлин 2:0

Голы: Грегорич, 16, Хан, 59

Аугсбург: Гикьевич — Фрамбергер, Гуэлеу, Оксфорд, Яго (Педерсен, 80) — Хан (Саренрен-Базее, 87), Майер (Моравек, 87), Дорш, Варгас (Удурхай, 80) — Нидерлерхнер (Зекири, 74), Грегорич.

Унион Берлин: Луте — Баумгартль, Кнохе, Хайнц (Эндо, 75) — Триммель, Беккер, Хедира, Харагути (Озтунали, 61), Гиссельман (Очипка, 75) — Фогльзаммер (Михель, 61), Авонийи (Беренс, 75).

Предупреждения: Хедира, Фогльзаммер.