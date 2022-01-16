Германия

Состоялся очередной матч 19 тура немецкой Бундеслиги.

В поединке 19 тура немецкой Бундеслиги Арминия на своем поле расписала мировую с Гройтер Фюртом. Матч закончился со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт на восьмой минуте хозяевами, в составе которых голом отметился Масая Окугава. На 35 минуте гости сравняли счет усилиями Джейми Левелинга. Затем в середине второго тайма гости вышли вперед благодаря голу Йоакима Нильсена, но за пять минут до конца основного времени матча хозяева отыгрались, а свое имя на табло записал Кастро.

После 19 игр Арминия набрала 18 очков и поднялась на 16 место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Гройтер Фюрта семь баллов и последняя строчка.

Арминия — Гройтер Фюрт 2:2

Голы: Окугава, 8, Кастро, 85 — Левелинг, 35, Нильсен, 67.

Арминия: Морено — Бруннер (Рамуш, 83), Пипер, Нильсен, Андраде — Василиадис (Приетл, 63), Шепф (Кастро, 75) — Виммер (Хак, 63), Крюгер (Серра, 75), Окугава — Ласм.

Гройтер Фюрт: Бурхерт — Майерхефер, Грисбекк, Виргевер, Иттер (Виллемс, 67) — Тилльман (Аста, 90+5), Кристиансен, Сегин — Дудзяк (Нильсен, 67), Хргота (Пулулу, 81), Левелинг (Бауэр, 81).

Предупреждения: Василиадис, Андраде, Нильсен, Рамуш — Иттер.