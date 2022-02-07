26-летний футболист не смог договориться о новом контракте с Баварией.
НИКЛАС ЗЮЛЕ, GETTY IMAGES
07 февраля 2022, 17:15
Защитник мюнхенской Баварии Никлас Зюле станет игроком дортмундской Боруссии предстоящим летом. Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".
26-летний немец не смог договориться о новом контракте с мюнхенским клубом, тогда как его действующее соглашение закончится в конце нынешнего сезона.
Таким образом, Зюле достанется "шмелям" бесплатно в качестве свободного агента. Его контракт с дортмундским клубом будет рассчитан на четыре года.
В текущей кампании Зюле провел 26 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.