Германия

26-летний футболист не смог договориться о новом контракте с Баварией.

Защитник мюнхенской Баварии Никлас Зюле станет игроком дортмундской Боруссии предстоящим летом. Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".

26-летний немец не смог договориться о новом контракте с мюнхенским клубом, тогда как его действующее соглашение закончится в конце нынешнего сезона.

Таким образом, Зюле достанется "шмелям" бесплатно в качестве свободного агента. Его контракт с дортмундским клубом будет рассчитан на четыре года.

В текущей кампании Зюле провел 26 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.